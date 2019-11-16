بنزيما: أنا من يقرر متى ينتهي مشواري الكروي

رد كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بقوة على التصريحات التي أطلقها مؤخرًا نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول مشواره الكروي مع الديكة.

وكتب بنزيما، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نويل. اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن عليك أن تعرف أنني فقط من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية".

وأضاف: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب مع أحد البلدان التي أكون مؤهلاً للتواجد معها، وسنرى ما سيحدث".

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) 16 ноября 2019 г.

وكان لو غريت قال "مغامرة بنزيما مع فرنسا انتهت. إنه لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع الديوك انتهت".

يُذكر أن بنزيما -هداف الدوري الإسباني حاليًا برصيد 9 أهداف- لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذو الأصول الجزائرية بعد ذلك.

وبرر المدير الفني للفريق الفنرنسي ،ديدييه ديشامب، استبعاده لبنزيما من خططه بأنه قرار فني فقط وليس لأي أسباب أخرى.