بالفيديو... ميسي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد السوبر كلاسيكو

وكتب ميسي على حسابه الرسمي بـ "انستغرام": "سعيد جدا بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة".
استضاف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، خلال تواجد الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية للقاء البرازيل.
أجرى تركي آل الشيخ لقاء مع نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال تواجد الأخير في الرياض.
وتحدث آل الشيخ، قائلا: "سعيد برؤيتك في المملكة، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص".
ميسي في ضيافة @Turki_alalshikh مالك ألميريا 🔥 pic.twitter.com/8JmXwWDG58— نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) November 14, 2019
وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت منتخبي البرازيل والأرجنتين للعب مباراة ودية على أرضها، والتي انتهت بفوز التانجو على راقصي السامبا بهدف دون رد، أحرزه ليونيل ميسي من علامة الجزاء.
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