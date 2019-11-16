بالفيديو... ميسي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد السوبر كلاسيكو

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني رسالة إلى تركي آل الشيخ، مالك نادي ألمريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتب ميسي على حسابه الرسمي بـ "انستغرام": "سعيد جدا بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة".

استضاف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، خلال تواجد الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية للقاء البرازيل.

أجرى تركي آل الشيخ لقاء مع نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال تواجد الأخير في الرياض.

وتحدث آل الشيخ، قائلا: "سعيد برؤيتك في المملكة، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص".

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت منتخبي البرازيل والأرجنتين للعب مباراة ودية على أرضها، والتي انتهت بفوز التانجو على راقصي السامبا بهدف دون رد، أحرزه ليونيل ميسي من علامة الجزاء.