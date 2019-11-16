قبل المباراة المرتقبة... مدرب جنوب أفريقيا يستفز المصريين بتصريحات مثيرة

وقال نوتواني عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم: "كنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي، ولكن آلهة كرة القدم قررت غير ذلك".
وأضاف: "سنقاتل للفوز في هذه المباراة".
وأشار إلى أن "هناك الكثير من المشاعر المحيطة بهذه المواجهة للطرفين، منتخبنا الأول أقصى الفراعنة من أمم أفريقيا للكبار قبل عدة أشهر".
وأوضح: "لدينا حلمين، نريد أولا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، وثانيا أن نصل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما".
وتعد جنوب أفريقيا هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في البطولة حتى اللحظة.
واحتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، لتواجه منتخب مصر متصدرة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط.
وتلعب جنوب أفريقيا مع مصر على استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، والفائز يعبر مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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