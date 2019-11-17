أسد عملاق وملتهب يقفز فوق ملعب لكرة القدم في الأرجنتين ويذهل الجمهور... فيديو

دهش جمهور فريق "إستوديانتيس" الأرجنتيني، عندما قفز أسد عملاق ملتهب على منصة مرتفعة في ملعب لكرة القدم أمام آلاف المتفرجين.

ويظهر في الفيدو الذي نشره الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أسد أحمر عملاق يقفز أعلى الملعب، ثم يتجول على المنصات العلوية، ليقفز لاحقا أسفل الملعب مصدرا هديرا قويا أمام المتفرجين.

واستخدام تقنية عروض "الهيلوغرام" أمام الجمهور يعتبر من التقنيالت المتطورة الجديدة التي أضافتها الكثير من الأندية على ملاعبها، ولكن كان على الموجودين في الاستاد مشاهدة العرض من خلال تطبيق على هواتفهم أو على الشاشة الكبيرة، فيما استطاع المتابعون على شاشة التلفزيون مشاهته في البث المباشر.

وقد استخدم منتخب "إستوديانتيس" الأرجنتيني هذا العرض بمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي في الأرجنتين.

تم إغلاق استاد "خورخي لويس هيرشي" منذ عام 2005 وتم افتتاحة في الحادي عشر من الشهر الجاري بحفل ملفت تضمن مباراة ودية، بحسب وكالة "سي إن إن".