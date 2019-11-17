إضراب لاعبات الدوري الإسباني الممتاز بسبب "إعانات الحمل"

دخلت لاعبات الدوري الإسباني اليوم الأحد، في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، عقب فشلهن في التوصل لاتفاق مع الأندية بشأن الأجور وساعات العمل.

وصوتت أكثر من 90 في المئة من 200 لاعبة لصالح لإضراب، الذي يعد الأول في كرة القدم النسائية الإسبانية.

Spanish first division female footballers conduct first ever strike over pay https://t.co/dfGtKGutWF pic.twitter.com/GDAbnkdQSu — Axe Sport (@SportAxe) November 17, 2019

ودخل اتحاد اللاعبات والأندية في إسبانيا في مفاوضات لأكثر من عام للتوصل إلى أول اتفاق جماعي، وكان من بين القضايا توفير إعانات للاعبات أثناء الحمل.

وتضم إسبانيا 16 ناديا نسائيا في الدرجة الأولى، تزعم أنها لا تستطيع تحمل المقترحات التي تقدمت بها اللاعبات.