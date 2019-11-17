رونالدو يكشف ما حدث مع ساري

تحدث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، لأول مرة عن أزمة خروجه مستبدلا في أخر مباراتين مع فريقه.

وقام المدرب ماوريسيو ساري بتبديل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي وميلان الإيطالي، وظهر الدون غاضبا خلال خروجه من الملعب في المرتين.

وقال رونالدو لصحيفة "إبولا" البرتغالية: "كنت ألعب بحدود خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. الجميع يعرفون أنني لا أحب أن أكون بديلا، لكن لم تكن هناك مشكلة في تعبيراتي بعد التغيير، حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب مصابا".

وأضاف الدون "لا أحد يحب استبداله، لكنني أتفهم ذلك لأنني لم أكن جيدا في هاتين المباراتين، لم أكن في مستواي بنسبة 100٪".

🎙 💫 #Cristiano Ronaldo, que en la última fecha de la #SerieA frente a Milan fue reemplazado y se retiró muy enojado con el entrenador Maurizio Sarri, aclaró la situación.

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🤔 ¿Estuvo bien el DT? ¡Te leemos! pic.twitter.com/W3uj281fMo — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2019

ساري مدرب يوفنتوس التمس العذر لرونالدو بعدما أظهر غضبه من التغيير ضد ميلان، مصرحا "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء في الملعب طوال هذه الليلة في موقف صعب".

يذكر أن رونالدو قاد منتخب البرتغال حامل لقب كأس أمم أوروبا، إلى التأهل لنهائيات يورو 2020.

ورفع رونالدو رصيده إلى 99 هدفا دوليا مقلصا الفارق مع الإيراني علي دائي إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المنتخبات.