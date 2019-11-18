طائرة دولة عربية تنقل شخصيات عالمية من السعودية إلى إسرائيل...فيديو

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني، وعلى رأسها نجمها العالمي ليونيل ميسي، إلى إسرائيل، بعد زيارة إلى السعودية، خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة ضد غريمهم البرازيلي.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عفير جنلدمان، اللقطات الأولى لوصول ميسي ومنتخب الأرجنتين إلى إسرائيل.

وقال جنلدمان، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "نجم كرة القدم العالمي العبقري ميسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل مع منتخب الأرجنتين لإجراء مباراة خاصة مع منتخب الأوروغواي غدا في تل أبيب".

نجم كرة القدم العالمي العبقري #ميسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل مع منتخب الأرجنتين لإجراء مباراة خاصة مع منتخب الأوروغواي غدا في تل أبيب.



شالوم يا #ميسي! pic.twitter.com/w0sFC23zzN — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 17, 2019

وظهر في مقطع الفيديو أن بعثة المنتخب الأرجنتيني جاءت على متن الشركة الأردنية للطيران، بعد الزيارة إلى السعودية.

وكان "راقصو التانغو" خاضوا مباراة ضد البرازيل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة الماضي، وانتهى اللقاء بهدف نظيف لصالح الأرجنتين.