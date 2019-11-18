بالفيديو... لاعب الهلال السعودي يحدث ضجة بعد اعتدائه على رجل أمن

أحدث لاعب فريق الهلال السعودي، سلمان الفرج، جدلا بين الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع مصور له وهو يعتدي على رجل أمن داخل الملعب.

ويظهر المقطع المصور قيام "الفرج" بدفع أحد رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك أثناء محاولته إبعاد اللاعب عن الجماهير، الذي كان يرغب في إنزال أحد الأطفال (ابن لاعب دولي سابق) من المدرجات من أجل التصوير معه، رغم أن نزول الجماهير إلى الملعب ممنوع.

ودشن مغردون هاشتاغ "#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري" على موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم من تصرف سلمان الفرج.

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري



هذا المقطع كامل لا يظللون عليكم الفقراويه

😝💙💙💙 pic.twitter.com/b8jicYZ5SC — waleed (@waleiid_7799) November 10, 2019

وتطورت قضية اللاعب ورجل الأمن إلى الجهات المسؤولة، بعد رفض الأخير التنازل عن مقاضاة المعتدي، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

وكشف أحمد الشمري، شقيق رجل الأمن، أن شقيقه رفع قضية على اللاعب عن طريق جهة عمله التي استدعته وأخذت أقواله ورفعت القضية إلى الجهات المختصة.

وحول مطالب شقيقه، شدد أحمد على أن ما حدث لا يليق بمقامة رجل أمن، وكان من المفترض على اللاعب احترام البدلة التي يرتديها رجل الأمن، وقال: "الآن شقيقي يريد حقه الذي يكفله له النظام والقانون، وسيواصل مطالبته إلى أن يرد اعتباره".

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني انتهت بفوز فريق الهلال السعودي بهدف بقدم لاعبه البيروفي أندريه كاريلو، علما بأن مباراة الإياب ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.