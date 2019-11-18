البرازيل تكرر سيناريو مباراة فرنسا بهدف البديل السوبر

توجت البرازيل بكأس العالم للناشئين للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن حولت البرازيل تأخرها أمام المكسيك إلى فوز دراماتيكي في المباراة النهائية من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي جرت صباح اليوم الاثنين، فالمير بيزيراو، في إعادة لمباراة المربع الذهبي ضد فرنسا.

افتقد لاعبو المنتخب البرازيلي للحظ في الشوط الأول فأهدر مهاجمي الفريق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وعلى عكس سير المباراة تمكن المنتخب المكسيكي من تسجيل هدف مباغت في الدقيقة 65 برأسية "بريانم جونزانز" مهاجم نادي باتشوكا المكسيكي.

وقام المدير الفني لمنتخ البرازيل "جويليرمي دي" بإقحام البديل السوبر "لازارو" في إعادة لسيناريو مباراة فرنسا الذي لم يخيب أمل مدربه، وأنقلت المباراة رأساً على عقب بعد نزوله بهجمات متلاحقة في العمق وعلى

سجل المنتخب البرازيلي ثلاثة أهداف سجل منهم لازارو الهدفين الأول والثالث، فيما سجل "كايو جورجي" الهدف الثاني من ركلة جزاء محرزة بذلك البرازيل انتصاراً، مثيرا حقق به اللقب للمرة الرابعة في تاريخها.

الأطراف.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا بالبطولة، بعدما حصد لقبها 5 مرات سابقة، كانت آخرها عام 2015، فيما يعد المنتخب السعودي، المنتخب العربي الوحيد المتوج بهذه البطولة العالمية، حيث حصد "الأخضر" اللقب في نسخة 1989 التي أقيمت في أسكتلندا.