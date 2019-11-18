ميسي يصل إلى تل أبيب لخوض المباراة الودية أمام أوروغواي... فيديو

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب، لخوض المباراة الودية المقررة بين منتخبي الأرجنتين وأوروغواي في وقت لاحق اليوم على ملعب "بلومفيلد".

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على إلغاء مباراة ودية كانت مقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي في القدس، إثر احتجاجات فلسطينية على إقامة المباراة.

ورغم موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة من جانب قطاع غزة، عقب مقتل قائد عسكري فلسطيني على يد إسرائيل، توجه ميسي إلى تل أبيب لخوض المباراة الودية المقررة اليوم.

ووصل ميسي إلى مطار بن غوريون الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد نحو 18 شهرا من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل التي كانت مقررة في التاسع من حزيران/يونيو 2018 على ملعب "تيدي كوليك".

وأكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأحد على مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة.