صورة... إنريكي يعود لتدريب إسبانيا بدلا من مورينو

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن لويس إنريكي عاد لتدريب المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من استقالته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف روبياليس أن "روبرت مورينو"، مساعد إنريكي السابق الذي قاد إسبانيا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد مغادرة إنريكي، قدم استقالته للسماح بعودة إنريكي مرة ثانية.

Breaking: Luis Enrique reappointed as Spain head coachhttps://t.co/uitieirEeP — AS English (@English_AS) November 19, 2019

يذكر أن إنريكي تولى مهام تدريب المنتخب الإسباني في صيف 2018 بعد خروج "لا روخا" من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، لكنه تنحى عن وظيفته منذ مارس/آذار الماضي "لأسباب عائلية قاهرة"، بحسب ما أفاده الاتحاد الإسباني لكرة القدم.