بالفيديو... أهداف مباراة المغرب وبوروندي 3-0 في تصفيات أمم أفريقيا

أسود الأطلس افتتحوا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 26، بعدما سدد رشيد عليوي تسديدة من ركلة حرة، تصدى لها الحارس، لكنها سقطت من يده لتجد نصير مزراوي في متابعة ووضعها بنجاح في المرمى.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
قذيفة من رشيد عليوي ونصير مزراوي في المتابعة 💪
🇧🇮 0 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/Cg0EfRB7na
وفي الدقيقة 39 من الشوط الأول، أضاف يوسف نصيري الهدف الثاني للمغرب، بعدما سدد رأسية أولى، لكن الحارس تصدى لها، وارتدت الكرة إلى لاعبي أسود الأطلس داخل منطقة الجزاء، حتى أسكنها نصيري الشباك.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
يوسف نصيري يسجل تاسع أهدافه مع أسود الأطلس.
🇲🇦 2 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/dWXuClZWr4
وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 8 دقائق، تسلم أشرف حكيمي تمريرة بينية رائعة خلف مدافعي بوروندي، انطلق بها حتى داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين الحارس، مضيفًا الهدف الثالث.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019
أشرف حكيمي أخطر مع المنتخب في الجهة اليمنى 💪
🇲🇦 3 - 0 🇧🇮#beINAFCON #AFCON2021Q pic.twitter.com/J2yLsYVfmw
الفوز رفع رصيد المغرب إلى النقطة الرابعة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة مؤقتا، بينما تتذيل بوروندي المجموعة دون أية نقاط.
وكان منتخب المغرب قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي على أرضه أمام موريتانيا.
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