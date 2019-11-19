بالفيديو... السيسي يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتخب مصري الأولمبي لكرة القدم، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتوجه الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب المصري الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مشيدًا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني. بحسب بوابة "أخبار اليوم".

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🇪🇬 Egypt score three against 🇿🇦 South Africa and reach the finals of the #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/pygrTgyHTY — CAF (@CAF_Online) November 19, 2019

وتأهل منتخب مصر الأولمبي رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، مساء الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ستاد القاهرة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.