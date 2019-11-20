توتنهام هوتسبير يعين مورينيو مدربا خلفا لبوكيتينو

أعلن توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول، وسيحل محل ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام، أمس الثلاثاء.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام، في بيان بموقع النادي على الإنترنت: "نمتلك الآن واحدا من أكثر مدربي كرة القدم نجاحا".

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

​وأضاف: "لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام الفرق وهو مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل ناد تولى قيادته. نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة للفريق".

وسيكون توتنهام، الذي يحتل المركز 14 حاليا في الدوري، ثالث ناد إنجليزي يقوده مورينيو.

وقال المدرب البرتغالي: "أنا متحمس للإنضمام إلى ناد لديه مثل هذا الإرث الرائع والجماهير المتحمسة. الكفاءة الموجودة في التشكيلة وأكاديمية الشباب تثير حماسي. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما يجذبني".