توتنهام يدفع لمدربه الأرجنتيني السابق 16 مليون دولار كتعويض عن إقالته المبكرة

أعلن نادي "توتنهام" الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه سيدفع تعويضات للمدرب السابق موريسيو بوتشينو، عن الإنهاء المبكر للتعاون معه، مبلغ 12.5 مليون جنيه استرليني (حوالي 16.1 مليون دولار).

أعلن النادي الإنجليزي، في وقت سابق من اليوم، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه، يوم أمس الثلاثاء.

وذكر النادي بأن عقد مورينيو مع "توتنهام" يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024. وقال رئيس النادي، دانيال ليفي: "نملك في جوزيه أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم".

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

ولم يشرف مورينيو على أي فريق منذ إقالته من تدريب "مانشستر يونايتد"، في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبات "توتنهام" ثالث فريق إنجليزي يشرف عليه مورينيو بعد "تشيلسي" و"مانشستر يونايتد".