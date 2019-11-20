"كاف" يشكر السيسي على نجاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وجه معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكر إلى السطات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بذل كل الجهد وتوفير كل أجواء النجاح لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأكد حجي أن السلطات المصرية وفرت كل أسس النجاح والبنية التحتية وهو ما جعل البطولة تخرج بشكل رائع، موضحا أن "الدورة نجحت بصورة رائعة والدورة الحالية هي أكثر دورة لاقت نجاحا طوال تاريخ البطولة القارية وهناك عمل جاد على تطوير البطولة لتكون أفضل في السنوات المقبلة"، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم".

وشدد على أنه سيتم التنسيق مع الفيفا مستقبلا بشأن إقامة البطولة داخل الأجندة الدولية حتى ترتفع أهمية البطولة ومستواها الفني والبدني، مؤكدا أن "البطولة الحالية أظهرت بالفعل لاعبين على أعلى مستوى ونجحوا في تقديم أنفسهم للعالم وأوروبا بالكامل، والكل شهد على مدى تطور الكرة الأفريقية من خلال هذه البطولة وسيتم العمل على تطوير شكل البطولة والمنافسة بها خلال الفترة المقبلة".

وحول عدم تطبيق تقنية الفار في هذه البطولة، أكد السكرتير العام للكاف، أن "الكرة في أفريقيا تتقدم خطوة خطوة، وحاليا يتم التطوير في التحكيم وخلال المرحلة المقبلة سيتم استخدام هذه التقنية الهامة في جميع المنافسات الأفريقية"، مشيرا إلى فخره بأن الكاف تقدم خطوة في التحكيم النسائي ووضع ٣ حاكمات في مباراة واحدة، والتحكيم في الدورة ظهر بمستوى متميز للغاية.

وقال حجي إن هناك دارسة لزيادة عدد فرق الدورة في المرحلة المقبلة مع عمل دورة نسائية وكل هذه الأمور في إطار الدراسة حاليا، وبعد مزيد من الدراسة ونتائج البطولة الحالية سيتم الكشف عن التفاصيل مستقبلا، مؤكدا أن الكاف يسعى لمزيد من التقدم وعدد أكبر من المقاعد في كأس العالم والدورة الأولمبية ويحاول زيادة المقاعد دائما والتواصل بشأن هذه الأمور مع جميع المسئولين.