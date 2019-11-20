غضب في ريال مدريد قد يعجل من رحيل غاريث بيل

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية عن غضب ريال مدريد من العلم الذي رفعه غاريث بيل مع زملائه في المنتخب الويلزي، عقب الفوز على المجر والتأهل لنهائيات يورو 2020.

وكتبت الصحيفة: "هناك غضب في ريال مدريد بسبب اللامبالاة التي تصدر عن غاريث بيل، وهذا يضاف إلى قائمة القضايا السلبية التي ستعجل من رحيل الويلزي".

وذكر مصدر من النادي للصحيفة أن تصرف بيل أشبه بمزحة سيئة للغاية، حيث أن الويلزي غاب عن آخر ست مباريات للنادي وبعد مساعدته لمنتخب بلاده في التأهل للنهائيات قام بتلك المزحة السيئة.

جدير بالعلم أن بيل كان مستعدًا للانتقال إلى الصين في الصيف الفائت، لكن تم إلغاء الصفقة في الساعة الأخيرة من نهاية الميركاتو مع إجبار المهاجم على البقاء، وكان مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان قد صرح، في وقت سابق، أنه سيكون من الأفضل للجميع "إذا غادر بيل غدا" عندما تم ذكر صفقة الصين.

Bale courts Real ire by posing with "Wales. Golf. Madrid" flaghttps://t.co/oDRnRgWGK9 — AS English (@English_AS) November 20, 2019

وكان مشجعي ويلز قد هتفوا في أغلب أوقات المباراة أن مدريد هي في المرتبة الثالثة في اهتمامات غاريث بيل قبل أن يرفع بيل مع لاعبي المنتخب الويلزي لعلم بلادهم كتب عليه (ويلز، الغولف، مدريد)، مما أثار سخط النادي الملكي لهذه الواقعة.