رسالة من السفارة الأمريكية لمنتخب مصر الأوليمبي

حرصت السفارة الأمريكية في القاهرة، على تهنئة المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، على التأهل لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق المنتخب المصري الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي بطولة أفريقيا دون 23 عاماً، ليصل للنهائي ويضمن التأهل للأولمبياد.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري، في نهائي بطولة أمم أفريقيا دون 23 عاما، يوم غد الجمعة المقبل، في تمام الثامنة مساء.

يذكر أن المنتخب المصري بدأ مشواره في البطولة بفوز صعب على مالي بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية حول الفريق تأخره أمام غانا إلى فوز بنتيجة 3-2، قبل الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1 وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.