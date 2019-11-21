"أمم أفريقيا تحت 23 سنة"... رسالة للجماهير بشأن حفل الختام

ذكرت ذلك صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت، جماهير الكرة المصرية بمواصلة مؤازرتها لمنتخب بلادها الأوليمبي من أجل الفوز بالبطولة في لقائها النهائي يوم الجمعة المقبل أمام منتخب كوت ديفوار.

وأكدت، في بيان، أنها واثقة من قدرة وإمكانات لاعبي مصر وجهازهم الفني، في استكمال إنجازهم وإسعاد الشعب المصري، وقالت اللجنة إنها اتخذت كافة الاستعدادات لأن يكون ختام البطولة عيدا كرويا، واحتفالا بنجاح تنظيم البطولة.

وقالت الصحيفة المصرية إنه تقرر في هذا الإطار فتح أبواب استاد القاهرة، الذي سيشهد اليوم الختامي، غدا الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتبارا من الواحدة ظهرا، على أن يغلق أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء.

ويأتي ذلك قبل المباراة النهائية المحدد لها الثامنة مساء، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرا، بحسب الصحيفة المصرية، التي أشارت إلى أن بيان اللجنة أعرب عن أملها التزام الجماهير بكل الضوابط المنظمة، التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مقدمة تلك الضوابط، السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع "فان آي دي"، تفاديا للوقوع في مخالفة التعليمات، التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.