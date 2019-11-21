"كاف" يعلن مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، إقامة كأس السوبر بين الترجي التونسي والزمالك المصري، يوم 14 فبراير/شباط 2020، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتجمع مباراة السوبر الأفريقي الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، رفضه اللعب في قطر، بسبب الأزمة السياسية بين البلدين.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن إقامة كأس السوبر الإفريقية بالدوحة في 14 فبراير 2020 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 21, 2019

وكان مسئولو الزمالك يأملون في أن يتخذ الكاف قرارا بتغيير ملعب المباراة، وإقامتها في أي دولة أخرى.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما توج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي .