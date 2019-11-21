أكثر 10 أندية تحقيقا للأرباح في 2019

رغم تحقيقه أرباحا سنوية في 2019 بلغت 896 مليون دولار وتحقيقه المركز الأول في قائمة أكثر الأندية حول العالم تحقيقا للأرباح، جاء برشلونة الإسباني في المركز الثاني خلف ريال مدريد في قائمة "فوربس" لأغنى الأندية في العالم.

ووفقا للقائمة التي نشرتها مجلة "فوربس"، ما زال برشلونة ثاني أغلى نادي في العالم بقيمة تسويقية بلغت 4.21 مليار دولار، مقابل 4.239 مليار دولار لريال مدريد الذي بلغت أرباحه السنوية في 2019 نحو 824 مليون دولار.

في المركز الثالث جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي بأرباح سنوية بلغت 795 مليون دولار، وقيمة تسويقية 3.808 مليار دولار، وظهر عملاق ألمانيا بايرن ميونخ في المركز الرابع بأرباح 751 مليون دولار وقيمة تسويقية 3.24 مليار دولار.

وفي المركز الخامس يظهر مانشستر سيتي بأرباح بلغت 678 مليون دولار، رفعت قيمته التسويقية إلى 2.688 مليار دولار.

عملاق فرنسا وأكثر أنديتها نجاحا، باريس سان جيرمان، جاء في المركز السادس بربح سنوي بلغ 646 مليون دولار، رفعت قيمته التسويقية بنسبة 12% عن العام الماضي بمليار و92 مليون دولار.

وظهر ليفربول بطل دوري الأبطال في المركز السابع محققا أرباحا سنوية بلغت 613 مليون دولار، لتصل قيمته التسويقية إلى 2.183 مليار دولار.

تشيلسي وصيف السوبر الأوروبي، احتل المركز الثامن بأرباح سنوية بلغت 597 مليون يورو، لتصل قيمته التسويقية إلى 2.576 مليون دولار.

وفي المركز التاسع وعلى الرغم من نتائجه السيئة التي يحققها مؤخرا، حقق أرسنال أرباحا سنوية بلغت 520 مليون دولار، لتصل قيمته التسويقية إلى 2.268 مليار دولار.

المركز العاشر في القائمة شهد ظهور سادس أكبر فرق إنجلترا، توتنهام هوتسبير، بأرباح بلغت 511 مليون دولار، لتصل قيمة النادي اللندني التسويقية إلى 1.624 مليار دولار.