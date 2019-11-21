هل يعود السلطان إلى بيته في السانسيرو؟

أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الخميس، أن نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، تلقى عرضاً من فريقه السابق ميلان الإيطالي للانضمام إلى صفوفه لمدة ستة أشهر.

ذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" ومحطة "سكاي سبورتس" أن بطل أوروبا سبع مرات أجرى اتصالات مع مينو رايولا وكيل "إبرا"، بهدف ضمه لمدة ستة أشهر.

وأنهى ميلان الذي يملكه صندوق الاستثمار الأمريكي "إليوت" الموسم الماضي في المركز الخامس، ليفشل بالتأهل إلى دوري الأبطال بتخلفه بنقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان، لكنه حرم حتى من المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الاوروبي للعبة.

وتعاقب على ميلان في المواسم الثمانية الأخيرة ثمانية مدربين اخرهم ستيفانو بيولي الذي حل بديلا لماركو جامباولو المقال من منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان ابراهيموفيتش قد أعلن الأربعاء الماضي مغادرته لفريقه الأمريكي دون ان يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول".