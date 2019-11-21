حارس الأهلي يتحدث لأول مرة عن ضم محمد صلاح واثنين من الكبار إلى تشكيلة "مصر الأولمبي"

تحدث حارس الأهلي، لأول مرة عن احتمالية ضم محمد صلاح واثنين من اللاعبين الكبار إلى تشكيل منتخب مصر الأولمبي المشارك في "طوكيو 2020".

وكان منتخب مصر الأولمبي قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020"، بعدما تمكن من الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

وتسمح القواعد الأولمبية بإمكانية ضم منتخبات كرة القدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 3 لاعبين كبار السن.

لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف — SherifEkramy (@SEkramyofficial) November 21, 2019

​ومنذ تأهل الفراعنة الصغار، وبدأ الحديث يدور حول أحقية اللاعبين الكبار في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2020"، وهوية اللاعبين الثلاثة، التي دارت التقارير حول أنهم قد يكونوا محمد صلاح وطارق حامد وأحمد حجازي.

وتحدث حارس الأهلي، شريف إكرامي، عن ذلك الجدل المثار في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، انتقد فيها الاهتمام بضم اللاعبين الثلاثة الكبار على حساب الحديث عن خطة لإعداد المنتخب الأولمبي إلى ذلك المحفل الدولي الهام.

وقال إكرامي: " لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكي".

Highlights 📽



🇪🇬 Egypt score three against 🇿🇦 South Africa and reach the finals of the #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/pygrTgyHTY — CAF (@CAF_Online) November 19, 2019

​وتابع "بدلا من ذلك، أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!".

واستمر بقوله

"كأننا اعتدنا السطحية و احترفنا الجدل و أدمنا الاختلاف".

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.