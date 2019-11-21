تركي آل الشيخ يستملك جميع أسهم ألميريا... فيديو

أعلن نادي "ألميريا" الإسباني، اليوم الخميس، أن تركي آل الشيخ استحوذ، تقريبًا، على كل أسهم النادي، بعدما رفع نسبة تملكه للنادي لتصل إلى 99.8%.

وتمكن الملياردير السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس نادي ألميريا، من شراء جميع أسهم النادي مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الاسباني عبر حسابه الرسمي على التويتر تغريدة جاء فيها: لقد اشترى تركي آل الشيخ جميع أسهم النادي تقريبًا مضيفًا نسبة 99.8٪.

🚨El dueño del Club @turki_alalshikh ha comprado casi la totalidad de las acciones del club sumando ahora mismo un porcentaje del 99,8% del total 😎 pic.twitter.com/Aqiajf2wHa — UD Almería (@U_D_Almeria) November 21, 2019

​وأجرى آل الشيخ العديد من التغييرات في الفريق بعدما تولّى رئاسته الصيف الماضي، بجانب تغيير المدير الفني بيدرو إيمانويل الذي تعاقد معه في، أغسطس الماضي، بالإسباني غوتي لاعب ريال مدريد السابق.