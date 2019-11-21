رئيس الزمالك المصري يتحدى "الكاف": لن نلعب السوبر الأفريقي في قطر

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لن يخوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، مؤكدا أنه مستعد لخوض هذه المباراة في تونس.

وأضاف منصور من خلال تصريحات لإذاعة "IFM" التونسية، أن الزمالك لن يخوض المباراة في الدوحة، مضيفًا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر.

وتابع قائلا "لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا مستعد أن أخوض هذه المباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر".

وختم قائلا "حتى لو قرر الاتحاد الأفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الأفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل".

وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الترجي بطل دوري الأبطال وبين الزمالك بطل الكونفدرالية يوم 14 فبراير/شباط المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.