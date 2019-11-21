رئيس الزمالك المصري يتحدى "الكاف": لن نلعب السوبر الأفريقي في قطر

وأضاف منصور من خلال تصريحات لإذاعة "IFM" التونسية، أن الزمالك لن يخوض المباراة في الدوحة، مضيفًا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر.
وختم قائلا "حتى لو قرر الاتحاد الأفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الأفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل".
وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الترجي بطل دوري الأبطال وبين الزمالك بطل الكونفدرالية يوم 14 فبراير/شباط المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
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