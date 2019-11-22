محمد بن سلمان يحضر افتتاح بطولة "إيه بي بي" للفورمولا

حضر محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، في سباق "الفورمولا إي" الذي يقام على ميدان "حلبة الدرعية" وتنظمه هيئة الرياضة السعودية للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت وكالة واس الإخبارية السعودية صورا لمحمد بن سلمان بين أفراد اللجنة المنظمة أثناء وجوده لحضور السباق.

وجاء في التغريدة " سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية".

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وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم "للفورمولا إي" الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.