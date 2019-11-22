محمد بن سلمان يحضر افتتاح بطولة "إيه بي بي" للفورمولا

ونشرت وكالة واس الإخبارية السعودية صورا لمحمد بن سلمان بين أفراد اللجنة المنظمة أثناء وجوده لحضور السباق.
وجاء في التغريدة " سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2019
سمو #ولي_العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي #فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة #الدرعية.#واس pic.twitter.com/YHjJV0Bxr2
وتستضيف السعودية اليوم الجولة الأولى من الموسم السادس لبطولة العالم "للفورمولا إي" الكهربائية، وتقام المنافسات على مدار يومين على حلبة الدرعية بالعاصمة الرياض، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة 12 فريقا.
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