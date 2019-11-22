بالفيديو... أهداف مباراة جنوب أفريقيا وغانا... "البافانا بافانا" تخطف البرونزية بركلات الترجيح

وكان الوقت الأصلي بين البافانا بافانا وغانا قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين دون رد، ليختطف المنتخب الجنوب أفريقي المباراة بركلات الترجيح.
⏰14’— Ghana Premier League (@GHPLLive) November 22, 2019
Goal Amaglug-glug.
Singh shot take a deflection off Habib Mohammed and South Africa takes that important lead.
South Africa 🇿🇦 1️⃣
Ghana 🇬🇭 0️⃣ pic.twitter.com/aXm5rvJkKa
وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تقدم في الدقيقة 15 عن طريق حبيب محمد، ثم تعادل إيفانز منساه لمنتخب غانا في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.
⏰ 50’— Ghana Premier League (@GHPLLive) November 22, 2019
Bam 🔥 Evans Menash with a GOLAZO and the Meteors are level.
South Africa 🇿🇦 1️⃣
Ghana 🇬🇭 1️⃣ #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/z28A3aTVsw
ثم عاد جنوب أفريقيا ليتقدم في الدقيقة 62 من زمن اللقاء عن طريق كاموهيلو ماهلاتسي، ولكن عادلت غانا النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 85 عن طريق صامويل أوبينغ.
⏰ 62’— Ghana Premier League (@GHPLLive) November 22, 2019
Mahlastsi restore the lead for the Amaglug-glug.
South Africa 🇿🇦 2️⃣
Ghana 🇬🇭 1️⃣ #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/VQhLzXWnDD
وفي ركلات الترجيح تمكن منتخب جنوب أفريقيا من الفوز بنتيجة 6-5، في مباراة ماراثونية إلى أبعد مستوى.
⏰ 85’— Ghana Premier League (@GHPLLive) November 22, 2019
Samuel Obeng finishes off the an excellent move by Evans Mensah.
South Africa 🇿🇦 2️⃣
Ghana 🇬🇭 2️⃣ #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/07PIFVyBhc
Emmanuel Cudjoe miss and the Olympics dream is over. South Africa winning 6-5 on penalties to book a place in #Tokyo2020 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/qFClgPPwT1— Ghana Premier League (@GHPLLive) November 22, 2019
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي نهائي كأس أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار، بعدما ضمن المنتخبين التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)