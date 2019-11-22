تامر حسني يشعل حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما... فيديو

أشعل الفنان المصري، تامر حسني، حماس الجمهور في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، اليوم الجمعة، بأغنية تحمل اسم "إحنا جيل جديد".

وطالب حسني الجمهور بتشجيع المنتخب المصري، قائلا: "صقفة كبيرة نستقبل بيها منتخب الشباب".

وكان تامر حسني، قد كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "حضرت أمس فوز مصر في إستاد القاهرة الدولي.. مليون مبروك لمنتخب شبابنا الوطني العظيم، كما تشرفت باختياري لغناء الأغنية الرسمية لختام بطولة كأس الأمم الإفريقيه تحت 23 سنة من قبل وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، هنأت جماهير الكرة والشعب المصري لتحقيق إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وذكرت ذلك صحيفة "الأهرام" المصرية، أمس الخميس، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت جماهير الكرة المصرية بمواصلة مؤازرتها لمنتخب بلادها الأوليمبي، من أجل الفوز بالبطولة في لقائها النهائي اليوم الجمعة أمام منتخب كوت ديفوار.

وأكدت، في بيان، أنها واثقة من قدرة وإمكانات لاعبي مصر وجهازهم الفني، في استكمال إنجازهم وإسعاد الشعب المصري، وقالت اللجنة إنها اتخذت كافة الاستعدادات لأن يكون ختام البطولة عيدا كرويا، واحتفالا بنجاح تنظيم البطولة.