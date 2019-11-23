السعودية تحتضن النزال الأقوى في الفنون القتالية بين حبيب ومايويذر وهذا موعده

نشر مدير أعمال حبيب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا "كان هذا مخططا له في الأصل، لكن الأب للرياضات القتالية اليوم، دانا وايت جعل فلويد مايويذر يختفي قليلا، ثلاثة يعرفون حقيقة ما حدث بالفعل ولكن بصراحة، أنا سعيد برؤية دانا مع فلويد مايويذر، حصل أخيرا مايويذر على مروج جيد للترويج لنزالاته، الكثير من الهراء، فلويد هو أعظم ملاكم في هذه الحقبة ودانا وايت هو أفضل مروج في التاريخ، ويمكنهما فعل شيء كبير معا، الكثير من الاحترام لهما لكن حبيب سيصمد أمام فلويد في أي يوم من أيام الأسبوع".
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This was originally planned but the big daddy of combat sports today @danawhite made @floydmayweather hide for a lil bit .The 3 of us know what really happened but to be honest I’m glad to see @danawhite with @floydmayweather He finally got a good promoter to promote his fights. All bullshit to the side @floydmayweather is the greatest boxer of this era imo and @danawhite is the greatest promoter in the history they both combined can do Big things , much respect to both of them but @khabib_nurmagomedov will whoop Floyd’s ass any day of the week
وأضاف قائلا إن النزال كان مخططا له في يناير 2020 في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، تمكن من الدفاع عن حزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك في نزاله الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.
كما أعلن الأمريكي مايويدز في وقت سابق عن عودته عن قرار الاعتزال، وهو الذي لم يخض أي نزال منذ عام 2017، بعدما تغلب على الإيرلندي ماكريغور.
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