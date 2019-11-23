السعودية تحتضن النزال الأقوى في الفنون القتالية بين حبيب ومايويذر وهذا موعده

أعلن مدير أعمال المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، الحائز على حزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، عن موعد مواجهة حبيب مع الأمريكي الشهير فلويد مايويذر.

نشر مدير أعمال حبيب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا "كان هذا مخططا له في الأصل، لكن الأب للرياضات القتالية اليوم، دانا وايت جعل فلويد مايويذر يختفي قليلا، ثلاثة يعرفون حقيقة ما حدث بالفعل ولكن بصراحة، أنا سعيد برؤية دانا مع فلويد مايويذر، حصل أخيرا مايويذر على مروج جيد للترويج لنزالاته، الكثير من الهراء، فلويد هو أعظم ملاكم في هذه الحقبة ودانا وايت هو أفضل مروج في التاريخ، ويمكنهما فعل شيء كبير معا، الكثير من الاحترام لهما لكن حبيب سيصمد أمام فلويد في أي يوم من أيام الأسبوع".

وأضاف قائلا إن النزال كان مخططا له في يناير 2020 في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف، تمكن من الدفاع عن حزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، وذلك في نزاله الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.

كما أعلن الأمريكي مايويدز في وقت سابق عن عودته عن قرار الاعتزال، وهو الذي لم يخض أي نزال منذ عام 2017، بعدما تغلب على الإيرلندي ماكريغور.