شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت.
ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"، لم يحسم يورغن كلوب المدير الفني للريدز، موقف صلاح من المشاركة في المباراة، حيث لا يزال اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل.
🔴🔴 MATCHDAY 🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) November 23, 2019
The Reds are back and ready for the next challenge 👊🔴 #ThisMeansMore pic.twitter.com/caPITSZj2R
وتتوقع الصحيفة أن يعوض المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، غياب محمد صلاح عن المواجهة.
يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
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