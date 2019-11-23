شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

شككت تقارير في مشاركة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"، لم يحسم يورغن كلوب المدير الفني للريدز، موقف صلاح من المشاركة في المباراة، حيث لا يزال اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل.

🔴🔴 MATCHDAY 🔴🔴



The Reds are back and ready for the next challenge 👊🔴 #ThisMeansMore pic.twitter.com/caPITSZj2R — Liverpool FC (@LFC) November 23, 2019

وتتوقع الصحيفة أن يعوض المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، غياب محمد صلاح عن المواجهة.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.