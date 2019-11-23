برشلونة يقلب تأخره إلى فوز خارج أرضه على ليجانس

نجح فريق برشلونة الإسباني في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف أمام مضيفه ليجانس، اليوم السبت.

وأحرز أرتورو فيدال، في إحراز هدف الفوز لبرشلونة، قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبينما وجد برشلونة نفسه متأخرا بعد مرور 12 دقيقة عن طريق يوسف النصيري، بعد تسديدة مذهلة، نجح لويس سواريز، في إدراك التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتابع البديل أرتورو فيدال ركلة ركنية، ويسجل هدف الانتصار الثمين لفريقه.

وعزز برشلونة تصدره للدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة من 13 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد، اليوم أيضا.

وبقي ليجانيس بالمركز الأخير، وله ست نقاط فقط من 14 مباراة.