أولمبياد طوكيو قد تتسبب في صدام بين صلاح وكلوب

يرغب نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المشاركة مع المنتخب الأولمبي لبلاده في أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، حيث يحق له الإنضمام لمنتخب بلاده.

ويسعى المصري إلى الإنضمام إلى منتخب بلاده في الوقت الذي ستبعده هذه المشاركة عن مخططات الألماني كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي، لبداية الموسم الجديد.

فبحسب صحيفة The Sun الإنجليزية، فإن هذه المشاركة قد تضع المصري بمواجهة مع كلوب، حيث سيلتحق متأخرا الى النادي الإنجليزي.

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم وحارس مرمى منتخب مصر السابق، قد قال إن صلاح أخبره بأنه مستعد للمشاركة في طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

وأضاف شوبير، بأن صلاح أخبر الاتحاد المصري للكرة، بأن ناديه الإنجليزي لا مشكلة لديه من مشاركته في البطولة.

يذكر أن صلاح سجل تسعة أهداف وصنع خمسة لصالح ليفربول خلال الموسم الحالي، ولكنه لن يشارك في مباراة، اليوم السبت، أمام كريستال بالاس، لعدم اكتمال شفائه من إصابة الكاحل.