بطلة روسية تتحدى التستوستيرون... فيديو وصور

نافست نتاليا كوزنيتسوفا الرجال في رياضتي كمال الأجسام ورفع الأثقال بل وتفوقت عليهم بعضلاتها القوية وقررت السفر إلى رومانيا لأن روسيا ليست المكان المناسب لإظهار مهاراتها.

ولقبت نتاليا كوزنيتسوفا بأقوى امرأة في العالم بسبب حجم عضلاتها وحرصها على المحافظة عليهم بأسلوب أبهر الجميع.



بدأت نتاليا كوزنيتسوفا ممارسة رياضة رفع الأثقال إلى جانب رياضات قتالية أخرى في سن مبكرة، ووفقا لموقع "فيتنس فولت" المتخصص في أخبار رياضات القوة البدنية، فإن ناتاليا في البداية كانت تهدف من هذه الرياضة إلى تخويف الرجال قبل أن تنافس فيها، لكن تبدل الأمر بعد أن نصحها البعض بضرورة المشاركة في المسابقات الدولية، فشاركت في العديد من مسابقات كمال الأجسام ورفع الأثقال، وحصلت على ألقاب في أوروبا منها لقب بطل Baikal Grand Prix لعام 2018، فضلا عن تزايد جمهورها ومتابعيها على موقع إنستغرام والذين تخطى عددهم نصف مليون شخص.

وأذهلت ناتاليا صاحبة الـ28 عاما كل من يراها، خاصة وأنه من غير المألوف على السيدات الظهور بعضلات مفتولة وكبيرة.

سافرت كوزنيتسوفا إلى رومانيا حيث تتاح فرصة للتألق بعضلاتها القوية خلال مشاركتها في مسابقة رومان برو الدولية لكمال الأجسام للفتيات لأنه وعلى حد تعبيرها روسيا ليست مكاناً مناسباً لإظهار مهاراتها وتحقيق أهدافها في كمال الأجسام.

يذكر أن كوزنيتسوفا تأهلت للمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو 2020 بعد مشاركتها في رومان برو الدولية.