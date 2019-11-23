أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس (2-1) في الدوري الإنجليزي... فيديو

حافظ فريق ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على سجله الخالي من الهزيمة في 30 مباراة متتالية، عقب هدف متأخر من روبرتو فيرمينو ليفوز بصعوبة 2-1 على مضيفه كريستال بالاس، اليوم السبت.

وسدد فيرمينو من مدى قريب في الدقيقة 85 بعد فترة قصيرة من هدف التعادل لبالاس عن طريق ويلفريد زاها، بينما سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول، رغم أن المتصدر ظهر بلا أنياب هجومية في الشوط الأول في ظل غياب محمد صلاح بسبب الإصابة.

وحافظ ليفربول على القمة برصيد 37 نقطة من 13 مباراة، وبفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون.

وأهدر جوردان أيو وجاري كاهيل فرصتين لبالاس، قبل إلغاء هدف لأصحاب الأرض عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، بداعي أن أيو دفع ديان لوفرين مدافع ليفربول، قبل أن يضع المدافع جيمس تومكنز الكرة داخل المرمى من مدى قريب.

وظهر ليفربول بشكل أفضل بعد الاستراحة، وأهدر ماني فرصة سهلة قبل أن يسدد كرة حاول الحارس فيسنتي جوايتا إبعادها لكنها دخلت مرماه.

وتعادل زاها في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من 12 مترا لكن فيرمينو استغل ارتباكا في منطقة جزاء أصحاب الأرض وسجل هدف الفوز.