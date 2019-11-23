أهداف مباراة توتنهام 3-2 وويستهام في الدوري الإنجليزي... فيديو

وشهد اللقاء بداية موفقة للمدرب جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد، بانتصار مهم جدا له وللفريق.

دخل توتنهام أرضية الملعب عازما على تحقيق الفوز وهذا ماتجلى في النصف ساعة الأولى حيث انهالت الهجمات من كل صوب على مرمى ويستهام دون أي جدوى، حتى أعلن اللاعب الكوري الجنوبي "سون" عن أول أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، ليتبعه "لوكاس مورا" بالثاني في الدقيقة 43 معلاً نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني طمأن توتنهام عشاقه بهدف ثالث من توقيع مهاجم الفريق "هاري كين" في الدقيقة 49، ظن به توتنهام أن نقاط المباراة قد أصبحة مضمونة لذلك حاول فيما تبقى من وقت نقل الكرة إلى الأمام مع الإلتزام بالحذر خشية من هدف مباغت من ويستهام، وهذا ما حدث بالفعل في الدقيقة 73 سجل "مايكل أنتونيو" هدف ويستهام الأول، قبل أن يشعل الملعب "أنجيلو" بهدف ثان في الدقيقة 90، ليعيش جمهور السبيرز على أعصابه حتى صافرة حكم اللقاء الذي أعلن عن فرحة مورينيو بأول ثلاث نقاط مع توتنهام.