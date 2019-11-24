أهداف مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا... فيديو

توج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

هدف ⚽️



جيوفينكو يتألق وسالم الدوسري يهز أرض ملعب سايتاما!



أوراوا 0 الهلال 1#ACL2019 #ACLFinal pic.twitter.com/ig1hTTBm1P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2019

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

هدف ⚽️



غوميز يبصم على اللقب في اللحظات الأخيرة!



أوراوا 0 الهلال 2#ACL2019 #ACLFinal pic.twitter.com/Ff5mKrT76d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2019

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.