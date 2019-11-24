أهداف مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا... فيديو

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2019
جيوفينكو يتألق وسالم الدوسري يهز أرض ملعب سايتاما!
أوراوا 0 الهلال 1#ACL2019 #ACLFinal pic.twitter.com/ig1hTTBm1P
وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.
وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2019
غوميز يبصم على اللقب في اللحظات الأخيرة!
أوراوا 0 الهلال 2#ACL2019 #ACLFinal pic.twitter.com/Ff5mKrT76d
كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.
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