أول تعليق من الوليد بن طلال على فوز الهلال بنهائي أبطال آسيا

علق الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عقب فوز فريق "الهلال" السعودي، في نهائي أبطال آسيا، اليوم الأحد.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، غرد الوليد: "الهلال بطل دوري أبطال آسيا، مبروك تأهل ممثل الوطن لكأس العالم للأندية 2020، مبروك لـ4.5 مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي الهلال على اللقب الآسيوي السابع".

الهلال بطل #دوري_أبطال_آسيا



مبروك تأهل #ممثل_الوطن لكأس العالم للأندية ٢٠٢٠م



مبروك ل ٤،٥ مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي @Alhilal_FC على اللقب الآسيوي السابع pic.twitter.com/DAdlwbMmMx — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 24, 2019

​وكان الأمير الوليد بن طلال، قال في شهر مارس/آذار، إنه جاهز لشراء نادي الهلال السعودي.

وأضاف الوليد بن طلال في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، الاثنين 18 مارس "في حال تخصيص الأندية السعودية، جاهز لشراء نادي الهلال في الغد".

وتابع: "إذا تم تخصيص الأندية السعودية اليوم فمن الغد سأشتري نادي الهلال".

وتوج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.