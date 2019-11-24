كل ماتريد معرفته عن "خليجي 24" قبل يومين من انطلاق البطولة في قطر

تنطلق بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة منافسات النسخة الرابعة والعشرون لكأس الخليج بمشاركة 8 منتخبات، يسعى كل منها للحصول على اللقب وإثبات "علو كعبه" بين دول الخليج العربي.

وتم تأجيل البطولة إلى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن كانت مقررة اليوم وذلك بسبب انسحاب ثلاث منتخبات هي (السعودية والإمارات والبحرين) بسبب الأزمة مع قطر ، قبل رجوعهما عن القرار وإعلان المشاركة في خليجي 24.

وقسمت المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين (A و B)، ضمت المجموعة (A) كل من منتخبات قطر (المضيف) والإمارات واليمن والعراق، فيما ضمت المجموعة (B) منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.

شهدت البطولة في السنوات الماضية تغيير نظامها لعدة مرات فكانت تقام كل عامين ثم أصبحت كل عام، حتى أن الطابع السياسي غلب على مشاركة الفرق في البطولة في أكثر من مرة.

تمتاز هذه النسخة من كأس الخليج بالندية والتنافسية بين جميع الفرق المشاركة، فتبدو ثقة نجوم مستضيف البطولة العنابي القطري كبيرة في ظل عاملي الأرض والجمهور ومنتشيا بصفته بطل آسيا، ويريد التتويج باللقب وإسعاد جماهيره وهذا ما أكد عليه لاعب المنتخب إسماعيل محمد بقوله: "نحن كمنتخب بطل آسيا ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، هدفنا أن نكون طرفا في المنافسة بقوة، فمنافسات كأس الخليج لها ميزة خاصة عند المنتخبات المشاركة، والجماهير في المنطقة، وإن شاء الله نكون على قدر المهمة، ونرسم الفرحة على وجوه الجماهير".

أما الكويت ونقلاً عن لسان خالد الشمري رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الكويتي يسعى لتقديم عروض تليق به كصاحب رقم قياسي في عدد ألقاب البطولة ب 10 ألقاب والعودة بالكرة الكويتية إلى سابق عهدها.

ويريد عمان حامل لقب النسختين الأخيرتين تثبيت نفسه ملكاً على الخليج للمرة الثالثة تواليا معتمداً على مجموعة من نجومه في مقدمتهم الحارس العملاق علي الحبسي.

بدورها البحرين تحلم بتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها ويبدو ذلك من تركيز الفريق وإصراره على تقديم بطولة ناجحة لتعويض جماهيره عن إخفاقات الأعوام الماضية.

ويتأهب المنتخب العراقي طرف المباراة الافتتاحية مع نظيره القطري لبدء مشواره في البطولة تحت وطأة الأزمات كغياب المحترفين ريبين سولاقا وبشار رسن وهمام طارق بالإضافة لمغادرة 9 لاعبين من نادي الشرطة للمنتخب تحت حيرة المرب كاتانيتش، وأيضا غياب اللاعب حسين علي للإصابة واستبعاد جستن ميرام وأحمد ياسين بقرار فني.

أما منتخبات السعودية والبحرين والإمارات فستتجه الأنظار بشكل خاص لهم وذلك بعد عدولهم عن قرار الإنسحاب وتأجيل الافتتاح يومين إضافيين لتحضيرهم، حيث كان من المقرر الافتتاح اليوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد تم سابقاً الإعلان عن الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 24 التي تستضيفها بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني و 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، الأغنية بعنوان (أهلاً بالجميع في دوحة الجميع).

ويشهد يوم الثلاثاء انطلاق مبارتين حيث يلتقي المضيف منتخب قطر مع منتخب العراق ومنتخب الإمارات مع اليمن، وتستمر منافسات الدور الأول لغاية 2 ديسمبر/كانون الاول المقبل ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي المقرر في 5 ديسمبر/كانون الأول.

كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية ببطولة خليجي 24 برئاسة العراقي طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن القائمة الرسمية والنهائية التي ستدير مباريات البطولة.

وضمت القائمة: على محمود وأحمد خالد العلي وحمود السهلي وعباس غلوم من الكويت، وأحمد الكاف وعمر اليعقوبي وأبوبكر العمري وحمد الغافري من عمان، ومن العراق علي القيسي ومهند قاسم وحيدر وعلي وميثم خماط .، خميس المري ومحمد جابر ظرمان ورمزان النعيمي ومحمد الشمري من قطر، و أمين حميد وأحمد عون وداود حسين من اليمن، و محمد عبدالله وعمار الجنيبي ومحمد الحمادي وحسن المهري من الإمارات، و علي السماهيجي وعمار إبراهيم محفوظ وياسر تلفت وصلاح عبدالله من البحرين، بالإضافة إلى عدد من حكام الإتحاد الأوروبي والآسيوي.

يذكر أن طاقم الحكام السعودي لم يتم تعيينه بعد بالرغم من أن لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي خاطبت الاتحاد السعودي لترشيح طاقم سعودي أسوة بالدول الأخرى، وسيتم اعتماد الأادة التلفزيونية "فار" في البطولة.

وتستضيف الدوحة مجريات البطولة في ملعبين هما (استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كاس العالم 2022 و استاد لخويا الرياضي المعروف باسم عبدلله بن خليفة).