مواجهة نارية في طريق الهلال بكأس العالم للأندية في قطر

يفتح تتويج الهلال السعودي، مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بلقب دوري أبطال آسيا، الأبواب أمام مشاركته في كأس العالم للأندية.

وتمكن الهلال من الفوز باللقب الثالث في تاريخه، بانتصاره على أوراوا ريد الياباني بثنائية نظيفة سجلها سالم الدوسري والفرنسي غوميز، في لقاء الإياب، بعدما كان متفوقا في الذهاب بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في قطر في الفترة من 11 ديسمبر/كانون الأول حتى 21 ديسمبر المقبل.

ولن يكون طريق الزعيم الهلالي مفروشا بالورود في كأس العالم للأندية، حيث تنتظره، وفقا للقرعة، مواجهات صعبة ويمكن وصفها بالنارية.

ويأتي طريق الهلال على النحو التالي:

- السبت 14 ديسمبر:

الهلال × الترجي التونسي (بطل أفريقيا)

- الثلاثاء 17 ديسمبر (نصف النهائي):

فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) × الهلال (حال فوزه على الترجي)

- السبت 21 ديسمبر (النهائي):

ليفربول الإنجليزي (حال فوزه بطل مونتيري أو السد القطري) × الهلال (حال فوزه في كل المواجهات السابقة).