مواجهة نارية في طريق الهلال بكأس العالم للأندية في قطر

وتمكن الهلال من الفوز باللقب الثالث في تاريخه، بانتصاره على أوراوا ريد الياباني بثنائية نظيفة سجلها سالم الدوسري والفرنسي غوميز، في لقاء الإياب، بعدما كان متفوقا في الذهاب بهدف دون رد.
ولن يكون طريق الزعيم الهلالي مفروشا بالورود في كأس العالم للأندية، حيث تنتظره، وفقا للقرعة، مواجهات صعبة ويمكن وصفها بالنارية.
ويأتي طريق الهلال على النحو التالي:
- السبت 14 ديسمبر:
الهلال × الترجي التونسي (بطل أفريقيا)
- الثلاثاء 17 ديسمبر (نصف النهائي):
فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) × الهلال (حال فوزه على الترجي)
- السبت 21 ديسمبر (النهائي):
ليفربول الإنجليزي (حال فوزه بطل مونتيري أو السد القطري) × الهلال (حال فوزه في كل المواجهات السابقة).
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