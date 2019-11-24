استشارة أرسين فينجر بشأن معايير "حكم الفيديو" في البريميرليغ

يأتي ذلك بعد تعيين فينغر في لجنة الاستشارات الفنية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، والمشاركين في عملية اتخاذ القرارات بشأن التغييرات المحتملة في قوانين اللعبة.

وقال رايلي في حوار نشرته سكاي نيوز:"تعيين أرسين فرصة جيدة حقا للتحدث إلى الناس والتأثير عليهم، وليس لدي أدنى شك في أن المحادثات مع فينغر ستأتي بالنتيجة المطلوبة بشأن تحقيق أكبر سرعة مطلوبة في اتخاذ القرارات في الدوري الإنجليزي".

من المقرر أن يحضر فينغر اجتماع IFAB في 3 ديسمبر في بلفاست.

يذكر أن فينغر كان قد عين كمسؤول جديد لتطوير كرة القدم العالمية في وقت سابق من هذا الشهر ضمن منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.