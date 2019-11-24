لماذا لم يدفع رئيس ريال مدريد 200 مليون دولار لشراء نيمار؟

كشفت تقارير صحفية عن الأسباب التى أدت إلى رفض رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، التعاقد مع نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان، نيمار داسيلفا، ودفع مبلغ 200 مليون يورو.

فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن بيريز، من أشد المعجبين بالبرازيلي نيمار، منذ أن كان في صفوف سانتوس البرازيلي.

وأضافت الصحيفة بأن رئيس النادي المدريدي يعرف بان باريس سان جيرمان لن يقوم ببيع البرازيلي بمبلغ أقل من 200 مليون يورو، في الوقت الذي فكر فيه النادي بوضع كل من نافاس ومودريتش وكاسيميرو ضمن الصفقة.

ليتراجع بيريز عن فكرته بسبب إصرار البرازيلي على راتب الـ30 مليون يورو سنويا، الأمر الذي قد يتسبب بمشاكل ضمن صفوف النادي لما يتعلق بسلم رواتب للاعبين، بالإضافة لكثرة الإصابات التي يعاني منها البرازيلي.

ليحول بيريز أنظاره الى الفرنسي مبابي، وبخاصة أنه مازال في عمر صغير بالإضافة لأنه يعتبر مشجعا للنادي الملكي.