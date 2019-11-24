لإنهاء معاناته مع الإصابة... ليفربول يكشف حقيقة لجوء محمد صلاح لـ"خيار صعب"

أوضح مسؤولو ليفربول الإنجليزي، حقيقة اضطرار النجم المصري محمد صلاح للخضوع لجراحة بسبب مشكلة الكاحل الدائمة، التي يعاني منها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، تمكن صلاح بالكاد من التدرب خلال الأسبوع المنصرم وخضع لإعادة تأهيل خلال الأسبوع السابق للمباراة.

وقال يورغن كلوب ، المدير الفني للريدز، إن الإصابة تفاقمت ببساطة بسبب اعتراض عنيف من فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي.

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك حاجة لإجراء عملية جراحية، أجاب "لا. لقد كانت الإصابة من مباراة ليستر، وكانت تتحسن أكثر وأكثر، ثم كان الوضع جيدا، لكن بعد مباراة سيتي تفاقمت مجددا".

وأضاف كلوب "الإصابة ليست خطيرة، لكن على المدى القريب، علينا تركها تستقر. والوقت دائما ضيق. سنرى ما سيحدث. بالأمس تدرب تدريبا كاملا، لكن علينا أن نرى كيف سيستجيب".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.