هاري كين يتحدث عن "الاستثنائي" وحلم غاب منذ 11 عاما

تحدث هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر، لأول مرة عن عودة "الاستثنائي" إلى الدوري الإنجليزي، والحلم الغائب منذ 11 عاما.

وقال كين، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن توتنهام هوتسبر، وجد ضالته في التعاقد مع المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

وتابع: "يمكننا الآن التفكير في حصد الألقاب مع مورينيو، فأمامنا فرصة لحصد ألقاب مثل كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والدوري الإنجليزي لكرة القدم، وإنهاء صيام دام 11 عاما عن الألقاب".

وقاد مورينيو، الذي تولى تدريب الفريق اللندني بدلا من المقال ماوريسيو بوكيتينو، توتنهام للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أمام وست هام يونايتد، في أول مباراة لتدريب الفريق.

وقال كين: "هذا مدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها، وسجله معروف للجميع، وهذا ما كنا نحتاجه".

وتابع: "حقق توتنهام نجاحات كبيرة، أرغب في الفوز ببطولات وأتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد انه سيكون عاما رائعا للفريق".

وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقبا كبيرا، لكن هذا السجل سيواجه اختبارا في توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.

وبعد انتصاره على وست هام تقدم توتنهام للمركز العاشر، وقال كين إن وصول مورينيو سيمنح الفريق بداية جديدة.

واستمر مهاجم توتنهام، قائلا: "عندما يدربك شخص في مكانته وسمعته ترتفع ثقة الفريق بنفسه وقدراته".

وتابع: "ستكون بداية جديدة للجميع الآن لإظهار قدراتنا للمدرب وأتمنى أن يستغل اللاعبون الفرصة".