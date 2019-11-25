دعوة خمسة لاعبين عراقيين سابقين لافتتاح "خليجي 24" في قطر

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" التي تستضيفها دولة قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وشملت الدعوة كل من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي ونائبه الأول فلاح حسن كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية إلى اللاعبين الدوليين السابقين هادي أحمد وعلاء أحمد لحضور البطولة الخليجية، فضلا عن توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".
يوم واحد يفصلنا عن افتتاح بطولة #خليجي24 🏟#الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع #منتخب_قطر pic.twitter.com/9e9DorRb8N— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2019
يشار إلى أن الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.
في افتتاح #خليجي24 منتخبنا الوطني 🇶🇦 يواجه المنتخب العراقي 🇮🇶 في #استاد_خليفة #الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع #منتخب_قطر pic.twitter.com/W1b3MbBpov— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 24, 2019
وسيواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في افتتاح البطولة يوم غد الثلاثاء على ملعب "خليفة" الدولي.
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