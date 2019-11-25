دعوة خمسة لاعبين عراقيين سابقين لافتتاح "خليجي 24" في قطر

تزينت شوارع العاصمة القطرية، الدوحة، بصور وأعلام جميع الدول العربية والخليجية المشاركة استعدادا لانطلاق بطولة "خليجي 24"، التي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" التي تستضيفها دولة قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وشملت الدعوة كل من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي ونائبه الأول فلاح حسن كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية إلى اللاعبين الدوليين السابقين هادي أحمد وعلاء أحمد لحضور البطولة الخليجية، فضلا عن توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد؛ وفقا لـ "السومرية نيوز".

يشار إلى أن الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.

وسيواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في افتتاح البطولة يوم غد الثلاثاء على ملعب "خليفة" الدولي.