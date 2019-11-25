غوارديولا: إصابة أجويرو قد تحرمه من المشاركة في قمة مانشستر

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إن المهاجم سيرجيو أجويرو سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في الأوتار ربما تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الغريم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر المقبل.

وحل غابرييل غيسوس بدلا من أجويرو، الذي خرج وهو يعرج، خلال فوز سيتي 2-1 على تشيلسي السبت الماضي وقال جوارديولا إنه بحاجة إلى "معجزة" ليستعيد جهود المهاجم الأرجنتيني قبل مواجهة مانشستر يونايتد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة "شاختيور" دونيتسك (أوكرانيا) بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء "سيغيب (أجويرو) عن عدد من المباريات لا أعرف عددها بالضبط؛ وفقا لـ "رويترز".

"مباراة القمة (أمام يونايتد) ستلعب في غضون أسبوعين. ربما سنحتاج إلى معجزة لكن لا اعتقد أنها ستحدث. يعاني من مشكلة في وتر أمامي".

وأضاف "سنفتقد سيرجيو. واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات لكننا سننتظره. جابرييل (جيسوس) و(رحيم) سترلينج يمكنهما اللعب في هذا المركز وسنتعايش مع غيابه لبعض الوقت".

لكن غوارديولا قال إن رودري وديفيد سيلفا، اللذين تم استبدالهما أيضا أمام تشيلسي بسبب تقلصات عضلية، استعادا لياقتهما بينما يواصل أولكسندر زينتشينكو التعافي من جراحة في الركبة.

وأضاف غوارديولا "بالتأكيد نمر حاليا بأصعب فترة لكنه أمر واقع. كنا نتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لكنني أنصح نفسي واللاعبين بتجنب الانغماس في التفكير في هذه النقطة. نملك عددا كافيا من اللاعبين الجيدين ولديهم ما يكفي من الكفاءة".

ويتصدر سيتي المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد عشر نقاط متقدما بفارق خمس نقاط عن دونيتسك ودينامو زغرب قبل مباراتين على ختام دور المجموعات. وسيخوض مباراته الأخيرة في زغرب الشهر المقبل.