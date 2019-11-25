أبو تريكة على رأس 5 نجوم عرب ضمن لجنة سفراء مونديال قطر 2022

قررت اللجنة العليا لتنظيم مونديال قطر 2022، اختيار الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة، نجمي منتخب مصر السابقين كسفراء للجنة.

وتستضيف قطر أول مونديال سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط مع حلول شتاء 2022.

رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين @Ms3don وتشافي و @officialcafu و @setoo9 ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي!



مبارك مصطفى@ialkhalfan @WaelGomaa@trikaofficial pic.twitter.com/KblDdUoodF — Road to 2022 (@roadto2022) November 25, 2019

وأفادت اللجنة العليا لتنظيم مونديال 2022 عبر الحساب الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين: "رحبوا معنا بسفراء اللجنة العليا الجدد المنضمين لسفرائنا الحاليين ليكونوا خير ممثلين لأول مونديال كروي في الوطن العربي".

وتم الكشف عن أسماء أبو تريكة ووائل جمعة مع يونس محمود نجم العراق السابق، وعلي الحبسي قائد البحرين، وبدر المطوع نجم منتخب الكويت.

وتضم لجنة السفراء صامويل إيتو هداف الكاميرون السابق وكافو أسطورة البرازيل.