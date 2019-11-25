تعرف على مواعيد مباريات "خليجي 24" في قطر

تبدأ يوم غد الثلاثاء في قطر منافسات النسخة رقم 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24".

وتستمر البطولة حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

وأسفرت القرعة عن وقوع البلد المضيف في المجموعة الأولى بجانب العراق واليمن والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من السعودية والبحرين وعمان والكويت.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي

الثلاثاء 26 نوفمبر

قطر × العراق - الساعة 19:30

الإمارات × اليمن - السعة 21:30

الأربعاء 27 نوفمبر

عمان × البحرين - الساعة 17:30

السعودية × الكويت - الساعة 20:00

الجمعة 29 نوفمبر

الإمارات × العراق - الساعة 17:30

اليمن × قطر - الساعة 20:00

السبت 30 نوفمبر

الكويت × عمان - الساعة 17:30

البحرين × السعودية - الساعة 20:00

الاثنين 2 ديسمبر

قطر × الإمارات - الساعة 17:30

اليمن × العراق - الساعة 17:30

الكويت × البحرين - الساعة 20:00

عمان # السعودية - الساعة 20:00.

الخميس 5 ديسمبر (نصف النهائي)

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى.

الأحد 8 ديسمبر

المباراة النهائية