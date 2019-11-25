تعرف على مواعيد مباريات "خليجي 24" في قطر

وتستمر البطولة حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.
جدول بطولة كأس الخليج العربي ٢٤#خليجي24 #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/j7LqR8oWaX— كأس الخليج العربي (@GulfCup_24) November 23, 2019
وأسفرت القرعة عن وقوع البلد المضيف في المجموعة الأولى بجانب العراق واليمن والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من السعودية والبحرين وعمان والكويت.
وجاء جدول المباريات على النحو التالي
الثلاثاء 26 نوفمبر
قطر × العراق - الساعة 19:30
الإمارات × اليمن - السعة 21:30
الأربعاء 27 نوفمبر
عمان × البحرين - الساعة 17:30
السعودية × الكويت - الساعة 20:00
الجمعة 29 نوفمبر
الإمارات × العراق - الساعة 17:30
اليمن × قطر - الساعة 20:00
السبت 30 نوفمبر
الكويت × عمان - الساعة 17:30
البحرين × السعودية - الساعة 20:00
الاثنين 2 ديسمبر
قطر × الإمارات - الساعة 17:30
اليمن × العراق - الساعة 17:30
الكويت × البحرين - الساعة 20:00
عمان # السعودية - الساعة 20:00.
الخميس 5 ديسمبر (نصف النهائي)
أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية
أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى.
الأحد 8 ديسمبر
المباراة النهائية
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