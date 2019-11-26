الاستبعاد والحرمان... الزمالك مهدد بلائحة عقوبات "صادمة" بسبب قطر

ينتظر نادي الزمالك المصري جملة من العقوبات الصادمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب قراره بالانسحاب من "السوبر الأفريقي" المقرر إقامته في قطر.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن رسميا، قرار الفريق الأبيض بالانسحاب من السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، بسبب إقامته في قطر.

وتنص اللائحة التنظيمية لبطولة "الكونفدرالية" الأفريقية على ضرورة أن يلعب بطل "الكونفدرالية" في مباراة "السوبر" أمام بطل دوري أبطال أفريقيا، وتوقع عليه عقوبات "حال رفضه خوض المباراة".

وتنص المادة رقم 17 في لائحة كأس الكونفدرالية الأفريقية على الآتي: "الفريق الفائز بكأس الكونفدرالية، يمكنه لعب مباراة كأس السوبر، وفي حال رفضه خوض المباراة، لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري، ويستبعد من البطولة التالية".

وتابعت اللائحة "كما يتم حرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة لأندية الكاف لثلاث نسخ متتالية في حال كان الفريق مؤهلا للمشاركة فيها".

واستمرت اللائحة "كما يوقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقصى غرامة ممكنة على النادي الذي يرفض خوض المباراة واتحاد كرة الدولة الذي يتبع له".

يذكر أن "كاف" أعلن رسميا إقامة السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير/شباط 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان مقررا أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن أزمة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، تسببت في تأجيل المباراة النهائية.