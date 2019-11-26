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14:37 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية

    الاستبعاد والحرمان... الزمالك مهدد بلائحة عقوبات "صادمة" بسبب قطر

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    رياضة
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    ينتظر نادي الزمالك المصري جملة من العقوبات الصادمة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب قراره بالانسحاب من "السوبر الأفريقي" المقرر إقامته في قطر.

    وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن رسميا، قرار الفريق الأبيض بالانسحاب من السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، بسبب إقامته في قطر.

    جمهور فريق الزمالك المصري
    © AP Photo / Ahmed Gamil
    الزمالك يعلن رسميا انسحابه من بطولة السوبر الأفريقي في قطر
    وتنص اللائحة التنظيمية لبطولة "الكونفدرالية" الأفريقية على ضرورة أن يلعب بطل "الكونفدرالية" في مباراة "السوبر" أمام بطل دوري أبطال أفريقيا، وتوقع عليه عقوبات "حال رفضه خوض المباراة".

    وتنص المادة رقم 17 في لائحة كأس الكونفدرالية الأفريقية على الآتي: "الفريق الفائز بكأس الكونفدرالية، يمكنه لعب مباراة كأس السوبر، وفي حال رفضه خوض المباراة، لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري، ويستبعد من البطولة التالية".

    وتابعت اللائحة "كما يتم حرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة لأندية الكاف لثلاث نسخ متتالية في حال كان الفريق مؤهلا للمشاركة فيها".

    واستمرت اللائحة "كما يوقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أقصى غرامة ممكنة على النادي الذي يرفض خوض المباراة واتحاد كرة الدولة الذي يتبع له".

    يذكر أن "كاف" أعلن رسميا إقامة السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير/شباط 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

    وكان مقررا أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن أزمة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، تسببت في تأجيل المباراة النهائية.

    انظر أيضا:

    "كاف" يعلن مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك
    رسميا وفي قطر… الكاف يعلن توقيت إقامة السوبر الإفريقي
    رئيس الزمالك المصري يتحدى "الكاف": لن نلعب السوبر الأفريقي في قطر
    الزمالك يعلن رسميا انسحابه من بطولة السوبر الأفريقي في قطر
    الكلمات الدلالية:
    قطر, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, السوبر الأفريقي, الترجي التونسي, مرتضى منصور, أخبار نادي الزمالك, فريق الزمالك, نادي الزمالك
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