أول تعليق من منتخب البحرين بعد وصوله إلى قطر

أصدر منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، أول تعليق بعد وصوله إلى قطر من أجل المشاركة في بطولة "خليجي 24".

قلل مدرب منتخب البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، من تأثير مشاركة فريقه المتأخرة في "خليجي 24".

وقال سوزا: "البطولة فرصة جيدة لبناء منتخب قوي، قادر على المنافسة، ونحن جاهزون لكل المواجهات".

وتابع "سنستثمر فرصتنا لبناء منتخب قوي ومتطور، وقادر على فرض هويته على الملعب".

بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي24): مدرب منتخب البحرين يقلل من تأثر فريقه من المشاركة المتأخرة في /خليجي24/ التي تستضيفها قطر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، معتبرا أنها فرصة جيدة لبناء منتخب قوي متطور وقادر على فرض هويته في الملعب.#قنا pic.twitter.com/fteeXd4RUX — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 26, 2019

​واستمر: "علينا أن نحقق الفوز في المباراة تلو الأخرى وعلينا الآن التركيز في الفوز بمباراتنا الأولى التي تتطلب القتال".

واستطرد "جاهزون لمواجهة المنتخب العماني بطل النسخة السابقة، أمامنا مباراة صعبة، لكننا نركز على أنفسنا ونطمح لتقديم المستوى المطلوب".

ومن المقرر أن يفتتح منتخب قطر منافسات "خليجي 24" مساء اليوم بمواجهة العراق، في بطولة ستستمر حتى يوم 7 ديسمبر/كانون الأول.

وأوقعت القرعة منتخب البحرين بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان والسعودية والكويت.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين، قد اتخذتا قرارا متأخرا بالتراجع عن الانسحاب من "خليجي 24" ليعودوا إلى المنافسات، رغم أزمة المقاطعة بين الدول الثلاث وقطر.