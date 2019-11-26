أمير قطر يفتتح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"؛ وذلك من منصة ملعب "خليفة" الدولي، الذي سيحتضن جزءا من مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال قطر 2022".

القاهرة – سبوتنيك. وقال أمير قطر، "على بركة الله أعلن افتتاح خليجي 24، وباسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع".

سمو_الأمير «حفظه الله ورعاه» يهنئ أمير قطر بنجاح افتتاح دورة #كأس_الخليج لكرة القدم الـ 24.



▪️أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: نرحب بالجميع في دوحة الجميع. pic.twitter.com/Gqy184NpwM — المجلس (@Almajlliss) November 26, 2019

وتنظم دولة قطر البطولة الخليجية للمرة الرابعة، ويعتبر المنتخبان الكويتي والقطري الأكثر مشاركة في بطولة "خليجي" بـ 24 مرة.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات كروية، هي المنتخب السعودي والقطري والإماراتي والعراقي والبحريني والعماني واليمني والكويتي.

وتقام الليلة مبارتان الافتتاحية بين منتخبي قطر والعراق؛ والثانية الإمارات واليمن، يمكنكم متابعتها في البث المباشر من موقعنا.

وتحصل جميع المنتخبات على مليون دولار أمريكي نظير مشاركتها في البطولة، في حين يحصل البطل على مليوني دولار، والوصيف على مليون دولار.

وسوف تستخدم تقنية الفيديو (الفار)، للمرة الأولى في البطولة؛ وستتم الاستعانة بحكام من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الأزرق الكويتي الأكثر فوزا بالبطولة بعشر مرات، تليه منتخبات السعودية وقطر والعراق ثلاث مرات؛ فيما فازت الإمارات وعُمان مرتين لكل منها بالمسابقة، ولم يفز المنتخبان اليمني والبحريني بالبطولة إلى الآن.